Переобразовать в вопрос, отрицательную форму: "We play computer games"
Английский язык
Переобразовать в вопрос, отрицательную форму: "We play computer games"
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В железной руде масса железа на 44 килограмма больше массы примесей Сколько килограммов примеси содержится в 100 килограммовой железной руды
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Надо придумать небольшой текст из трёх-четырёх предложений с именами существительными 2-го склонения в форме винительного и родительного падежей
Українська мова