Помогите пж нужно из параграфа по биологии 9 класса, 2.7 различи я в строении клеток эукариот и прокариот, отметить характерные признаки клеток прокариот: Размеры клеток и их форма, Генетический материал, Органеллы, Клеточн...
Биология
Помогите пж нужно из параграфа по биологии 9 класса, 2.7 различи я в строении клеток эукариот и прокариот, отметить характерные признаки клеток прокариот: Размеры клеток и их форма, Генетический материал, Органеллы, Клеточная стенка, Жгутики, Синтез белка, Способ питания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.У прокариот клетки меньше, чем у эукариот. Формы бывают разнообразной( шаровидные(кокки), палочковидные(бациллы), похожие на запятую(вибрионы), спиралевидные( спириллы). 2.Генетический материал не заключён в ядре(ведь его нет!), свободно плавает в цитоплазме, не образуя хромосом. Замыкается в кольцо, которое мы, в принципе, можем назвать бактериальной хромосомой. 3.Нет митохондрий, пластидов, диктиосом, вакуолей, эндоплазматического ретикулума. Зато рибосомы на месте. 4. В составе клеточной стенки - муреин. 5. Жгутики бывают, а бывает и нет. Когда есть, то в отличие от жгутиков эукариотов(растений, например) двигаются не из-за скольжения микротрубочек. 6.Белок синтезируется на рибосомах, как всегда. Рибосомы свободно плавают в цитоплазме. 7. Питание бывает как гетеротрофным(сапротрофы, паразиты), так и автотрофным(хемосинтез, фотосинтез).
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