Сумма трех чисел равна 48,5. Второе число больше первого в 2,25 раз, а третье число рав??о сумме первого и второго числа. Найдите эти числа.

Математика
Сумма трех чисел равна 48,5. Второе число больше первого в 2,25 раз, а третье число рав??о сумме первого и второго числа. Найдите эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - первое число 2,25x - второе число x + 2,25x - третье число 48,5 = x + 2,25x + x + 2,25 = 6,5x А дальше фигня получается, дроби ужасные. Ты точные данные ввел?
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