Сумма трех чисел равна 48,5. Второе число больше первого в 2,25 раз, а третье число рав??о сумме первого и второго числа. Найдите эти числа.

Математика

Сумма трех чисел равна 48,5. Второе число больше первого в 2,25 раз, а третье число рав??о сумме первого и второго числа. Найдите эти числа.

Автор: Гость