Человек в условиях холода.

Физика
Человек в условиях холода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Резкий холод организм человека переносит легче, чем, скажем, температуру от минус 5 до 100С. Обычно о ее повышении или понижении сообщают нервные окончания, расположенные в коже. Эти «градусники» охраняют наши внутренние органы, своевременно информируя тепловые центры в головном мозге о колебаниях температуры внешней среды. Однако нерезкий холод как бы расхолаживает кожные рецепторы, и они не успевают передать точную погодную сводку. Защитные реакции организма дремлют, идет интенсивная потеря тепла, органы и ткани охлаждаются чрезмерно, и как итог-простуда и болезнь.
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