Между собой могут реагировать два оксида : 1)ZnO и K2O 2)CO2 и SO3 3)MgO и Li2O 4)N2O и CuO
Химия
Между собой могут реагировать два оксида : 1)ZnO и K2O 2)CO2 и SO3 3)MgO и Li2O 4)N2O и CuO
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Ответ 1 : ZnO (амфотерный оксид ) + К2О ( основный ) реакция идет
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