Между собой могут реагировать два оксида : 1)ZnO и K2O 2)CO2 и SO3 3)MgO и Li2O 4)N2O и CuO

Химия

Между собой могут реагировать два оксида : 1)ZnO и K2O 2)CO2 и SO3 3)MgO и Li2O 4)N2O и CuO

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