Задачки: - У Ивана Грозного было 2 яблока, а у его сына 10. Вопрос: Неужели из-за яблок? - У Маши было 2 яблока, а у Лены 2 дыни. Вопрос: Кто из девочек привлекательнее? - У Коли было 10 яблок. У Толи 7 яблок, а у Васи соль в о...

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Задачки: - У Ивана Грозного было 2 яблока, а у его сына 10. Вопрос: Неужели из-за яблок? - У Маши было 2 яблока, а у Лены 2 дыни. Вопрос: Кто из девочек привлекательнее? - У Коли было 10 яблок. У Толи 7 яблок, а у Васи соль в одном месте. Вопрос: Кто бежал из чужого сада последним? - У Наполеона было 2 яблока, а у Кутузова одно. Вопрос: О каких яблоках идет речь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец убил сына? Маша Коля ........
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