Сколько будет (217-43,07) в нольной степени пж помогите

Алгебра
Сколько будет (217-43,07) в нольной степени пж помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(217,-43,07)^0= 173,93^0=1 ))))))))))))))))))))))))))
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