Найти углы 1,2,3 помогите пж пжпжпжпжпжпжпжпж

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Угол 1 будет равен углу 120 , так как они вертикальные угол 1 равен углу 2 , так как они накрест лежащие углы (при a параллельно b и c секущая ) угол 3 равен углу 2 , так как они вертикальные ответ 1=120 2=120 3 = 120