Найти углы 1,2,3 помогите пж пжпжпжпжпжпжпжпж

Математика
Найти углы 1,2,3 помогите пж пжпжпжпжпжпжпжпж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол 1 будет равен углу 120 , так как они вертикальные  угол 1 равен углу 2 , так как они накрест лежащие углы (при a параллельно b и c секущая ) угол 3 равен углу 2 , так как они вертикальные  ответ 1=120 2=120 3 = 120
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