Как решить пример 43 180 + x =50 300????????????????
Математика
Как решить пример 43 180 + x =50 300????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=50300-43180 Х=7120 .......
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