Почему в США, в отличие от Германии или Франции, кризис не привел к росту популярности нацистской и фашистской идеологии?

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Почему в США, в отличие от Германии или Франции, кризис не привел к росту популярности нацистской и фашистской идеологии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего потому, что США не европейская страна. она была слишком далека от точки распространения фашизма, даи во вторых фашизм и так политка, которая велась в Франции и Германии полностью убивала законы демократии, а США - демократы. 
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