Почему в США, в отличие от Германии или Франции, кризис не привел к росту популярности нацистской и фашистской идеологии?
История
Почему в США, в отличие от Германии или Франции, кризис не привел к росту популярности нацистской и фашистской идеологии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего потому, что США не европейская страна. она была слишком далека от точки распространения фашизма, даи во вторых фашизм и так политка, которая велась в Франции и Германии полностью убивала законы демократии, а США - демократы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Вычисли удобным способом (3500*2)*5 125*(21*8) 4*(1261*25) 25*(3420*4) Помогите прошу мне надо очень!Дам 15 Б
Русский язык
Русский язык
Английский язык