К какому падежу относится слово рогами
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К какому падежу относится слово рогами
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Гость:
Творительный. Отвечает на вопросы кем? Чем? Чем?- рогами
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