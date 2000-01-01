В КАКОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА ОСКОРБЛЯЕТ ЕГО САМОГО, А НЕ ТОГО, КТО СЛУШАЕТ ЭТУ РЕЧЬ?

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В КАКОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА ОСКОРБЛЯЕТ ЕГО САМОГО, А НЕ ТОГО, КТО СЛУШАЕТ ЭТУ РЕЧЬ?

Автор: Гость