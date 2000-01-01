В КАКОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА ОСКОРБЛЯЕТ ЕГО САМОГО, А НЕ ТОГО, КТО СЛУШАЕТ ЭТУ РЕЧЬ?
Русский язык
В КАКОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА ОСКОРБЛЯЕТ ЕГО САМОГО, А НЕ ТОГО, КТО СЛУШАЕТ ЭТУ РЕЧЬ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь с нецензурной лексикой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
1.Хозяйственное использование реки Лена 2.Какие сходства черты есть у реки Лена и ??мазонка даю 50 баллов!
Русский язык
Математика
В питомнике было 2000 саженцев.для озеленение города отправили 720 саженцев .какой их процент остался в питомнике