ПОМОГИТЕ СРОЧНООО!!!!!!!!! написать небольшой рассказ с применением крылатых выраж??ний
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ПОМОГИТЕ СРОЧНООО!!!!!!!!! написать небольшой рассказ с применением крылатых выраж??ний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик гулял в лесу вдруг он увидел большую елку и сказала Это я ушла совсем не с пальчик
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