Напишите пожалуйста план по рассказу мальчики автор А.П.Чехов 4 класс
Литература
Напишите пожалуйста план по рассказу мальчики автор А.П.Чехов 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Приезд Володи Королёва и Чечевицына. 2. Чаепитие. 3. Подготовка к Рождеству. 4. Разговор Чечевицына с Катей. 5. Соня и Катя узнают о намерении мальчиков бежать в Америку. 6. Чечевицын уговаривает сомневающегося Володю. 7. Побег. 8. Возвращение.
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