Запишите формулы оксидов азота (2), (5), (1), (3), (4). Пожалуйста,объясните!
Химия
Запишите формулы оксидов азота (2), (5), (1), (3), (4). Пожалуйста,объясните!
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NO, N2O5 ,N2O , N2O3 , NO2
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