Определите обьем льдинки, масса которой 108 г. ( плотность - 900 кг/м

Физика
Определите обьем льдинки, масса которой 108 г. ( плотность - 900 кг/м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность=m/V следовательно  V=m/плотность V=108/0,9=120 см кубических
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