Как защитить свой компьютер текст

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Компьютер можно защитить разными способами 1 Антивирус: это программа которая предупреждает пользователя о угрозе заражения вирусом или даже удоляет его с компьютера. 2.использование разных поролей. иногда антивирус не может справится со своей задачей и в этом случае пользователь сам должен спасать свой компьютер. Ибо есть такие люди Хакеры как же от них спасет использование разных поролей если вы используете одинаковые пороли и зарегестрировались на не защищеном сайте то злоумышленик может узнать ваш пароль почту логин и т.д а далее взломав почту получает доступ к вашим личным данным.