Нет там получиться 1 час 240/4=60(км/ч) 60+20=80(км/ч) 240/80=3(ч) 4-3=1(ч) ответ:1 час

Гость: Гость:

1) 240 : 4 = 60 КМ Ч - СКОРОСТЬ С КОТОРОЙ ДОЛЖЕН ПОЕХАТЬ 2) 60 + 20 = 80 КМ Ч - СКОРОСТЬ С КОТОРОЙ ОН ЕХАЛ КОГДА УВЕЛИЧИЛ 3) 240 : 80 = 3 ЧАСА - ВРЕМЯ КОТОРОЕ ОН ПОТРАТИЛ НА ДОРОГУ 4) 4 - 3 = 1 ЧАС - РАЗНИЦА ОТВЕТ : НА 1 ЧАС МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ОН ПОТРАТИЛ НА ДОРОГУ Думаю так