Нет там получиться 1 час 240/4=60(км/ч) 60+20=80(км/ч) 240/80=3(ч) 4-3=1(ч) ответ:1 час
Математика
Нет там получиться 1 час 240/4=60(км/ч) 60+20=80(км/ч) 240/80=3(ч) 4-3=1(ч) ответ:1 час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 240 : 4 = 60 КМ Ч - СКОРОСТЬ С КОТОРОЙ ДОЛЖЕН ПОЕХАТЬ 2) 60 + 20 = 80 КМ Ч - СКОРОСТЬ С КОТОРОЙ ОН ЕХАЛ КОГДА УВЕЛИЧИЛ 3) 240 : 80 = 3 ЧАСА - ВРЕМЯ КОТОРОЕ ОН ПОТРАТИЛ НА ДОРОГУ 4) 4 - 3 = 1 ЧАС - РАЗНИЦА ОТВЕТ : НА 1 ЧАС МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ОН ПОТРАТИЛ НА ДОРОГУ Думаю так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста Запиши отношение длины прямоугольника ABCD к его ширине, испо??ьзуя схему: Чему равны периметр и площадь данного прямоуго...
Математика
На дереве сидело 16 воробьёв. К ним прилетело ещё 5 воробьёв, а несколько воробьев у??етело. После этого на дереве осталось 18 воробьёв. Сколько во...