Сравни числа 5 и 2,6 и 9 Построй фигуры с помощью этих чисел и мерки,равной 1 см. Срав??и их по длине.

Математика

Сравни числа 5 и 2,6 и 9 Построй фигуры с помощью этих чисел и мерки,равной 1 см. Срав??и их по длине.

Автор: Гость