Сравни числа 5 и 2,6 и 9 Построй фигуры с помощью этих чисел и мерки,равной 1 см. Срав??и их по длине.

Математика
Сравни числа 5 и 2,6 и 9 Построй фигуры с помощью этих чисел и мерки,равной 1 см. Срав??и их по длине.
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5 больше 2 6 меньше 9
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