Найти : 1) 60% от 80 2) 2,5% от 16 3) 6,5% от 5000 р 4) 30% от 180 км 5) 3% от 1 тыс р 7) 100% от 98 кг 8) 235% от 160 м

Математика
Найти : 1) 60% от 80 2) 2,5% от 16 3) 6,5% от 5000 р 4) 30% от 180 км 5) 3% от 1 тыс р 7) 100% от 98 кг 8) 235% от 160 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процент - это сотая часть числа. То есть, если мы имеем число А, то, чтобы найти 1% от числа А, надо разделить А на 100, то есть записать это можно так:     Если мы знаем , сколько содержится в 1% от числа А, то всегда можно узнать, сколько содержится в  n%  от числа А. Это можно записать так:     
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