1.Хозяйственное использование реки Лена 2.Какие сходства черты есть у реки Лена и ??мазонка даю 50 баллов!
География
1.Хозяйственное использование реки Лена 2.Какие сходства черты есть у реки Лена и ??мазонка даю 50 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Остается главной транспортной артерией Якутии(для транспортировки леса и полезных ископаемых),река давно известна своими богатейшими рыбными ресурсами. 2)1 длинна 2 Обе используются для нужд человека
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