1.Хозяйственное использование реки Лена 2.Какие сходства черты есть у реки Лена и ??мазонка даю 50 баллов!

География

1.Хозяйственное использование реки Лена 2.Какие сходства черты есть у реки Лена и ??мазонка даю 50 баллов!

Автор: Гость