Помогите округлить число. 10,9582=;
Математика
Помогите округлить число. 10,9582=;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число округляется в большую сторону,если после запятой число 5 и выше и в меньшую,если меньше 5. Тоесть в нашем случае будетт число 11. Так наверное
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