Только там, при легком шуме бегущей реки, посреди цветущих деревьев и кустов имеют обаятельную силу соловьиной песни. Сделать Морфологический разбор причастий

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Только там, при легком шуме бегущей реки, посреди цветущих деревьев и кустов, имеют обаятельную силу соловьиные песни. бегущей 1. Причастие, обозначает признак по действию. 2. Морфологические признаки: н.ф. - бегущий действительное настоящее время несовершенный вид единственное число женский род родительный падеж 3. Синтаксическая роль - определение цветущих 1. Причастие, обозначает признак по действию 2. Морфологические признаки: действительное несовершенный вид настоящее время множественное число родительный падеж 3. Синтаксическая роль - определение