5-2x=11-7(x+2) помогите срочно нужно сама решила правильно нет незнаю
Алгебра
5-2x=11-7(x+2) помогите срочно нужно сама решила правильно нет незнаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-2x=11-7x-14; 5x=-8; x=-1,6
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