5-2x=11-7(x+2) помогите срочно нужно сама решила правильно нет незнаю

Алгебра
5-2x=11-7(x+2) помогите срочно нужно сама решила правильно нет незнаю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-2x=11-7x-14; 5x=-8; x=-1,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Только там, при легком шуме бегущей реки, посреди цветущих деревьев и кустов имеют обаятельную силу соловьиной песни. Сделать Морфологический разбо...
Ответить
Математика
Как решить пример 43 180 + x =50 300????????????????
Ответить
История
Почему в США, в отличие от Германии или Франции, кризис не привел к росту популярности нацистской и фашистской идеологии?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста задание 5 б
Ответить
Математика
Вычисли удобным способом (3500*2)*5 125*(21*8) 4*(1261*25) 25*(3420*4) Помогите прошу мне надо очень!Дам 15 Б
Ответить