Фонетический разбор слова Бессмертный

Русский язык
Фонетический разбор слова Бессмертный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бессмертный [бесмертный] Б- согл,звонкий Е- гласный С- согл с- согл М-согл, мягкий е- гласный,ударный Р- согл,сонорный Т- согл Н-согл Ы-гл Й- согл
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