Собери в Семейки однокоренные слова Запиши их обозначь корни. проверь чтобы в кор??ях однокоренных слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их поставь в словах знак ударения
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Собери в Семейки однокоренные слова Запиши их обозначь корни. проверь чтобы в кор??ях однокоренных слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их поставь в словах знак ударения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь, дожд/ли`вый, дожд/ево`й, до`жд/ик. Корм/и`ть, корм, корм/у`шка, корм/овы`е.
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