Собери в Семейки однокоренные слова Запиши их обозначь корни. проверь чтобы в кор??ях однокоренных слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их поставь в словах знак ударения

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Собери в Семейки однокоренные слова Запиши их обозначь корни. проверь чтобы в кор??ях однокоренных слов были написаны одинаковые гласные подчеркни их поставь в словах знак ударения

Автор: Гость