Помогите пожалуйста текст про врача
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста текст про врача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дарыгер Дарыгер бызды емдийды.Бызге жаман болганда дарыгер комектеседы .Дарыгер ар болмайды тек аурын былген жане немен ол ауру емделеды былуге тиыс.Букул ауруды былу кыин аурыдын туры 100 000 000 милионнан асады.Такыда онын дарыны (антибиотик) былу керек.Жане быр ауруга баска дары керек.Баска дары берсен ол комектеспейды.Ол тек кана жамандайды.Дарыгердын туры оте коп:стомотолог,кардиолог жане т.б.
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