Номер 148) ДАЮ15 балов)Чем похожи и чем выражения Решите может в строчку лучше столбиками)))каждой пары? ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ЗДЕЛАЙТЕ)))))

Математика

Номер 148) ДАЮ15 балов)Чем похожи и чем выражения Решите может в строчку лучше столбиками)))каждой пары? ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ЗДЕЛАЙТЕ)))))

Автор: Гость