Номер 148) ДАЮ15 балов)Чем похожи и чем выражения Решите может в строчку лучше столбиками)))каждой пары? ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ЗДЕЛАЙТЕ)))))
Математика
Номер 148) ДАЮ15 балов)Чем похожи и чем выражения Решите может в строчку лучше столбиками)))каждой пары? ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ЗДЕЛАЙТЕ)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17893-379×(235-189)+489=948 (17893-379)×(235-189)+489=806133 29519÷7+247×(856-3164÷4)=20272 (29519÷7+247)×(856-3164÷4)=290160
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