Придумайте 3 красивих речення Буду дуже вдячна
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Придумайте 3 красивих речення Буду дуже вдячна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінь розфарбувала дерева у нашім саду різнобарвними кольорами. Осінь щедра, бо дарує багатий урожай овочів та фруктів. Я люблю осінь, бо це останні теплі дні, які називаються "бабиним літом".
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