Ребят переведите 5 упражнение на русский

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Маргарет Баркет родилась в Блакпуле. Она было дочкой пилота и няни. Маргарет или Марго выросла в Блакпуле рядом с морем. После школы Маргарет поступила в Лондонский университет: она хотела стать учителем. У нее было пианино. Позже Маргарет стала учителем музыки в школе. В Лондоне она встретила Ричарда, молодого доктора, вскоре женилась на нем, когда ей было 24. Сейчас они счастливая семья. У них есть сын и дочка. Джон и Салли иногда посещают свою бабушку в Блакпуле. Отец Маргарет умер 3 года назад. Маргарет работает в школе 2 дня в неделю. Маргарет нравится ее работа. Она любит выходить на улицу со своим мужем и детьми тоже. Она выходным они иногда слушают музыку или ходят в кино. Летом они уезжают в Шотландию, Блакпул или путешествуют на борту. Маргарет считает что она очень счастливая женщина.