"Волосы дыбом" ПРОИСХОЖДЕНИЕ фразеологизма.

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"Волосы дыбом" ПРОИСХОЖДЕНИЕ фразеологизма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охватывает ужас (употребляется в рассказах о пережитом страшном событии). сов.    волосы   стали у кого? у меня,  у брата...  волосы дыбом                                            становятся дыбом обычно сказ.                              волосы становятся дыбом от чего? от испуга, от ужаса... Волосы становятся дыбом, когда слушаешь или читаешь о злодеяниях фашистов в годы войны. Пугачёв не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему всё... Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волосы становились дыбом... (А. Пушкин)
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