"Волосы дыбом" ПРОИСХОЖДЕНИЕ фразеологизма.

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Охватывает ужас (употребляется в рассказах о пережитом страшном событии). сов. волосы стали у кого? у меня, у брата... волосы дыбом становятся дыбом обычно сказ. волосы становятся дыбом от чего? от испуга, от ужаса... Волосы становятся дыбом, когда слушаешь или читаешь о злодеяниях фашистов в годы войны. Пугачёв не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему всё... Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волосы становились дыбом... (А. Пушкин)