Помогите пж!!очень срочно!!

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Помогите пж!!очень срочно!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бразец разбора простого предложения  глаг. ч. ч. сущ.              сущ.              прил.              с. сущ.  Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный и рабство,  прич. пр. сущ. сущ. падшее по манию царя?.. (А. Пушкин)  Предложение простое, вопросительное, невосклицательное, односоставное, определённо-личное, сказуемое простое глагольное; распространённое; осложнено обращением, обособленным согласованным определением, выраженным причастным оборотом, и однородными дополнениями, полное.

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