Помогите пж рабочих тетрадь номер 20 4класс

Английский язык
Помогите пж рабочих тетрадь номер 20 4класс
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Автор: Гость
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Гость:
Yes, I did . no he didnt
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