Усторевшее слово лоб,правая рука,губы и грудь.

Литература
Усторевшее слово лоб,правая рука,губы и грудь.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правая рука наверно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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