Что от солнышка краснеет что желтеет что зеленеет

Русский язык
Что от солнышка краснеет что желтеет что зеленеет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Листья на деревьях :))
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