Помогите пожалуйста составить текст на английском языке о парке для 3 класса. Нужно описать то что есть в парке: деревья, птицы, озеро, зона отдыха, зона развлечений... Не больше 10-15 предложений

Английский язык
Помогите пожалуйста составить текст на английском языке о парке для 3 класса. Нужно описать то что есть в парке: деревья, птицы, озеро, зона отдыха, зона развлечений... Не больше 10-15 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 т бумаги.сколько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика если она перевыполнила...
Ответить
Українська мова
Пояснити значення фразеологізму заговорювати зуби,мати на когось зуб,говорити крізь зуби
Ответить
Русский язык
Помогите,плиз,люди) письмо другу по теме мой любимый урок)
Ответить
Математика
4 5/11- 2 8/11= 4 - 5/9=
Ответить
Математика
Реши задачу Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится и?? 100 кг муки?
Ответить