Помогите пожалуйста составить текст на английском языке о парке для 3 класса. Нужно описать то что есть в парке: деревья, птицы, озеро, зона отдыха, зона развлечений... Не больше 10-15 предложений

Английский язык

Помогите пожалуйста составить текст на английском языке о парке для 3 класса. Нужно описать то что есть в парке: деревья, птицы, озеро, зона отдыха, зона развлечений... Не больше 10-15 предложений

Автор: Гость