Помогите пожалуйста составить текст на английском языке о парке для 3 класса. Нужно описать то что есть в парке: деревья, птицы, озеро, зона отдыха, зона развлечений... Не больше 10-15 предложений
Английский язык
Помогите пожалуйста составить текст на английском языке о парке для 3 класса. Нужно описать то что есть в парке: деревья, птицы, озеро, зона отдыха, зона развлечений... Не больше 10-15 предложений
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