Помогите,плиз,люди) письмо другу по теме мой любимый урок)
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Помогите,плиз,люди) письмо другу по теме мой любимый урок)
Ответ(ы):
Гость:
Привет,Миша.Хочу тебе рассказать о моём любимом предмете мой любимый предмет это литература это самый интересный урок потому что там можно читать узнавать что то о знаменитых поэтов и писать сочинения
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