Помогите,плиз,люди) письмо другу по теме мой любимый урок)

Русский язык
Помогите,плиз,люди) письмо другу по теме мой любимый урок)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Привет,Миша.Хочу тебе рассказать о моём любимом предмете мой любимый предмет это литература это самый интересный урок потому что там можно читать узнавать что то о знаменитых поэтов и писать сочинения 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4 5/11- 2 8/11= 4 - 5/9=
Ответить
Математика
Реши задачу Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится и?? 100 кг муки?
Ответить
Математика
1.Реши задачу методом пропорций: "Оля купила 8 тетрадей по цене 9 руб.Сколько ручек сможет купить Оля на эти деньги,если ручка стоит 6 руб.? "У...
Ответить
Математика
В магазин привезли 45 кг слив в девяти одинаковых по массе ящиках.до обеда продали ??ливы из 4х ящиков.сколько кг слив продали до обеда. запиши реш...
Ответить
Английский язык
Exercise 3: Use Past Indefinite or Past Continuous: 1. When the taxi (to arrive) I still (to pack) my things. 2. What you (to do) in the evenin...
Ответить