Реши задачу Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится и?? 100 кг муки?
Математика
Реши задачу Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится и?? 100 кг муки?
Ответ(ы):
Гость:
100/2=50 50*3=150кг печеного хлеба
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