Реши задачу Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится и?? 100 кг муки?

Математика

Реши задачу Из 2 кг муки получается 3 кг печёного хлеба. Сколько хлеба получится и?? 100 кг муки?

Автор: Гость