От станции одновременно отправились два поезда в противополонжых направлениях . ??корость одного 90км/час а другой-80км/час каждый поезд был 2 часа какое расстояние между поездами
Математика
От станции одновременно отправились два поезда в противополонжых направлениях . ??корость одного 90км/час а другой-80км/час каждый поезд был 2 часа какое расстояние между поездами
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