От станции одновременно отправились два поезда в противополонжых направлениях . ??корость одного 90км/час а другой-80км/час каждый поезд был 2 часа какое расстояние между поездами

Математика

От станции одновременно отправились два поезда в противополонжых направлениях . ??корость одного 90км/час а другой-80км/час каждый поезд был 2 часа какое расстояние между поездами

Автор: Гость