На катер погрузили 7 бочонков, 6 ящиков с рыбой и бочку горючего массой 0,35 т. Масса всего груза 0,61 т. Массы бочонка и ящика одинаковы. Кокова масса одного бочонка или одного ящика?

Математика
На катер погрузили 7 бочонков, 6 ящиков с рыбой и бочку горючего массой 0,35 т. Масса всего груза 0,61 т. Массы бочонка и ящика одинаковы. Кокова масса одного бочонка или одного ящика?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Легко 0,61 - 0,35 = 0,26 т 7+6 =13 предметов с одинаковым весом переведём 0,26 в кг = 260 кг 260/11=примерно 24 кг
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