Собрали 360 кг моркови и 960 кг картофеля из разложили в одинаковые мешки.картофеля получилось на 20 мешков больше,чем моркови.сколько было картофеля и сколько моркови?запиши решения ответ помогите пожалуйста

Математика
Собрали 360 кг моркови и 960 кг картофеля из разложили в одинаковые мешки.картофеля получилось на 20 мешков больше,чем моркови.сколько было картофеля и сколько моркови?запиши решения ответ помогите пожалуйста
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