Собрали 360 кг моркови и 960 кг картофеля из разложили в одинаковые мешки.картофеля получилось на 20 мешков больше,чем моркови.сколько было картофеля и сколько моркови?запиши решения ответ помогите пожалуйста

Математика

Собрали 360 кг моркови и 960 кг картофеля из разложили в одинаковые мешки.картофеля получилось на 20 мешков больше,чем моркови.сколько было картофеля и сколько моркови?запиши решения ответ помогите пожалуйста

Автор: Гость