Одинаковы ли знаки чисел a и b,если верно неравенство 1) abgt;0; 2) a:blt;0; 3) ablt;-1; 4) a;bgt;1
Математика
Одинаковы ли знаки чисел a и b,если верно неравенство 1) abgt;0; 2) a:blt;0; 3) ablt;-1; 4) a;bgt;1
Ответ(ы):
Гость:
Правильно в ответе 1 - одинаковы тогда знаки
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