Питание малощетинковых червей срочно

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Большинство малощетинковых червей питается растительным детритом, который поглощают с грунтом; несколько видов — хищники; представители одного семейства — эктопаразиты речных раков (рачьи «пиявки»). Среди малощетинковых червей есть падальщики.