Помогите решить задачу.Заранее спасибо! Расстояние от Москвы до Екатеринбурга п?? железной дороге 1 667 км,от Екатеринбурга до Новосибирска 1 524 и от Москвы до Иркутска 5 042 км.Чему равно расстояние от Новосибирска до Иркутс...
Математика
Помогите решить задачу.Заранее спасибо! Расстояние от Москвы до Екатеринбурга п?? железной дороге 1 667 км,от Екатеринбурга до Новосибирска 1 524 и от Москвы до Иркутска 5 042 км.Чему равно расстояние от Новосибирска до Иркутска по железной дороге?
Ответ(ы):
Гость:
1) 1 667 +1 524 =3 191 ( км) - расстояние от Москвы до Новосибирска. 2) 5 042 - 3 191 =1 851 (км) - расстояние от Новосиб. до Иркутска .
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