Помогите решить задачу.Заранее спасибо! Расстояние от Москвы до Екатеринбурга п?? железной дороге 1 667 км,от Екатеринбурга до Новосибирска 1 524 и от Москвы до Иркутска 5 042 км.Чему равно расстояние от Новосибирска до Иркутс...

Математика

Помогите решить задачу.Заранее спасибо! Расстояние от Москвы до Екатеринбурга п?? железной дороге 1 667 км,от Екатеринбурга до Новосибирска 1 524 и от Москвы до Иркутска 5 042 км.Чему равно расстояние от Новосибирска до Иркутска по железной дороге?

Автор: Гость