1.Реши задачу методом пропорций: "Оля купила 8 тетрадей по цене 9 руб.Сколько ручек сможет купить Оля на эти деньги,если ручка стоит 6 руб.? "Ученик сделал 42 детали,изготовляя 12 деталей в час .Сколько деталей сделает мастер...
Математика
1.Реши задачу методом пропорций: "Оля купила 8 тетрадей по цене 9 руб.Сколько ручек сможет купить Оля на эти деньги,если ручка стоит 6 руб.? "Ученик сделал 42 детали,изготовляя 12 деталей в час .Сколько деталей сделает мастер за это-же время,если его производительность в три раза больше производительности ученика.? " 2.Раздели число:а)91 в отношении 8:18 б)129,6 в отношении 7:12:2,6 Прошу.. очень надо,помогите хотя-бы с 2
Ответ(ы):
Гость:
8*9=72 72/6=12 ручек 42/12=3,5 часа ученик 12*3=36 в час мастер 42/36=1,16 1час 10 мин
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