1.Реши задачу методом пропорций: "Оля купила 8 тетрадей по цене 9 руб.Сколько ручек сможет купить Оля на эти деньги,если ручка стоит 6 руб.? "Ученик сделал 42 детали,изготовляя 12 деталей в час .Сколько деталей сделает мастер...

Математика

1.Реши задачу методом пропорций: "Оля купила 8 тетрадей по цене 9 руб.Сколько ручек сможет купить Оля на эти деньги,если ручка стоит 6 руб.? "Ученик сделал 42 детали,изготовляя 12 деталей в час .Сколько деталей сделает мастер за это-же время,если его производительность в три раза больше производительности ученика.? " 2.Раздели число:а)91 в отношении 8:18 б)129,6 в отношении 7:12:2,6 Прошу.. очень надо,помогите хотя-бы с 2

Автор: Гость