Помогите плиз За тренеровку спортсмен сделал 80 выстрелов по мишени,из них 7 раз промахнулся.Каков у этого спортсмена процент попадания по мишени?Ответ округлите до единиц.
Математика
Помогите плиз За тренеровку спортсмен сделал 80 выстрелов по мишени,из них 7 раз промахнулся.Каков у этого спортсмена процент попадания по мишени?Ответ округлите до единиц.
Ответ(ы):
Гость:
80:100=0,8(выст.)-сост. 1% от всех выстрелов. 80-7=73(выст.)-всего попаданий. 0,8*73=58,4(%)-%попаданий. 58,4%~58%
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