Помогите плиз За тренеровку спортсмен сделал 80 выстрелов по мишени,из них 7 раз промахнулся.Каков у этого спортсмена процент попадания по мишени?Ответ округлите до единиц.

Математика

Помогите плиз За тренеровку спортсмен сделал 80 выстрелов по мишени,из них 7 раз промахнулся.Каков у этого спортсмена процент попадания по мишени?Ответ округлите до единиц.

Автор: Гость