Вычисли значения выражений 9*4+9 9*9-9 9*7+9
Математика
Вычисли значения выражений 9*4+9 9*9-9 9*7+9
Ответ(ы):
Гость:
9*9=81-9=72 9*7+9=72 9*4+9=36=9=45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плиз За тренеровку спортсмен сделал 80 выстрелов по мишени,из них 7 раз промахнулся.Каков у этого спортсмена процент попадания по мишен...
Английский язык
Помогите пожалуйста составить текст на английском языке о парке для 3 класса. Нужно описать то что есть в парке: деревья, птицы, озеро, зона отдыха...
Математика
По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 т бумаги.сколько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика если она перевыполнила...
Українська мова