Вычисли значения выражений 9*4+9 9*9-9 9*7+9

Математика
Вычисли значения выражений 9*4+9 9*9-9 9*7+9
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Гость:
9*9=81-9=72 9*7+9=72 9*4+9=36=9=45
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