Объём бассейна 900м кубических. Один кран наполнил 15 % бассейна второй 20 % оставшейс?? незаполненной части бассейна. Какой объём бассейна осталось заполнить?
Математика
Объём бассейна 900м кубических. Один кран наполнил 15 % бассейна второй 20 % оставшейс?? незаполненной части бассейна. Какой объём бассейна осталось заполнить?
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