Объём бассейна 900м кубических. Один кран наполнил 15 % бассейна второй 20 % оставшейс?? незаполненной части бассейна. Какой объём бассейна осталось заполнить?

Математика

Объём бассейна 900м кубических. Один кран наполнил 15 % бассейна второй 20 % оставшейс?? незаполненной части бассейна. Какой объём бассейна осталось заполнить?

Автор: Гость