Повар Ваня готовит пиццу. У него есть такие начинки:перец,лук,ветчина,грибы,огурцы и помидоры. Каждую он может использоваться или нет. Кроме того он может приготовить пиццу вообще без начинок. Сколько рецептов пиццы знает Ваня?

Математика

Повар Ваня готовит пиццу. У него есть такие начинки:перец,лук,ветчина,грибы,огурцы и помидоры. Каждую он может использоваться или нет. Кроме того он может приготовить пиццу вообще без начинок. Сколько рецептов пиццы знает Ваня?

Автор: Гость