Повар Ваня готовит пиццу. У него есть такие начинки:перец,лук,ветчина,грибы,огурцы и помидоры. Каждую он может использоваться или нет. Кроме того он может приготовить пиццу вообще без начинок. Сколько рецептов пиццы знает Ваня?
Математика
Повар Ваня готовит пиццу. У него есть такие начинки:перец,лук,ветчина,грибы,огурцы и помидоры. Каждую он может использоваться или нет. Кроме того он может приготовить пиццу вообще без начинок. Сколько рецептов пиццы знает Ваня?
Ответ(ы):
Гость:
Около 120 рецептов знает повар Ваня
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