Помогите пж. решить задачу номер 1433 второе задание
Математика
Помогите пж. решить задачу номер 1433 второе задание
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387,15:43.5=8.9 )))))))))))))00000
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